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Воронежские новости

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Ангелина Мельникова об отказ в визе на ЧМ: Нет никакого желания комментировать это и обсуждать

Ангелина Мельникова об отказ в визе на ЧМ: Нет никакого желания комментировать это и обсуждать

Трём ведущим гимнасткам России отказали в визах на чемпионат мира в Нидерландах, считая их угрозой международным отношениям.

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