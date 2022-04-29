Политика как она есть

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Эксперт назвал признак неизбежности войны в Приднестровье

Эксперт назвал признак неизбежности войны в Приднестровье

Украинские вооруженные силы начали маневры близ границ с Приднестровской республикой. Однако, по мнению блогера и журналиста Юрия Подоляки, эта группировка ВСУ не способна быстро сломить сопротивление приднестровцев без помощи молдаван и румын.

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