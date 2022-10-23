Первый спутник группировки «Сфера» выведен на орбиту

Он продемонстрирует технологии системы ШПД в интернет «Скиф», которая станет частью «Сферы».фото: Роскосмос--> «Роскосмос» вывел первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М» на заданные орбиты.