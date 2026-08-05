Минобороны объяснило, зачем Путин увеличил штатную численность ВС РФ

Это было сделано для создания военно-строительных подразделенийШтатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии