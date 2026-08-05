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Daily Storm

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Минобороны объяснило, зачем Путин увеличил штатную численность ВС РФ

Минобороны объяснило, зачем Путин увеличил штатную численность ВС РФ

Это было сделано для создания военно-строительных подразделенийШтатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений.

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