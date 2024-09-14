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Потомки Романовых: жизнь и судьбы выживших членов царской семьи

Потомки Романовых: жизнь и судьбы выживших членов царской семьи

Потомки Романовых: жизнь и судьбы выживших членов царской семьи Юлия ЧинковаФигура последнего российского императора Николая II вызывает множество споров и обсуждений: одни восхищаются его личностью, другие критически относятся к его правлению.

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Комментарии
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Федор Родников
Только за то,что Романовы допустили в России переворот с последующими многомиллионными жертвами будь они и всё их семя прокляты во веки веков.Аминь.P.S Каким боком вислоносый Гоша относиться к т.н роду Романовых?😘
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