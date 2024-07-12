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Эту рыбу покупать не вздумайте, особенно детям – в ней находят 10-метровых червей

Эту рыбу покупать не вздумайте, особенно детям – в ней находят 10-метровых червей

Эту рыбу покупать не вздумайте, особенно детям – в ней находят 10-метровых червей Евгения КомароваНа прилавках магазинов сегодня представлен широкий ассортимент рыбы – как продукция местных водоемов, так и импортные виды.

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