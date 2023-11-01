За 9 месяцев татарстанцам оказали 260 миллионов электронных услуг

За 9 месяцев 2023 года татарстанцам оказали около 260 миллионов электронных услуг. Ожидается, что к концу года эта цифра вырастет до 350, сообщил на коллегии первый замглавы Минцифры Татарстана Илья Начвин.
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