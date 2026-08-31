Дорогое решение? Кому выгодно покупать пенсионные баллы в 2027 году

Покупка индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) может оказаться оправданной, если человеку не хватает нескольких баллов до необходимого минимума для назначения страховой пенсии.
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