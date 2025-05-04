ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчина - калькулятор

Мужчина - калькулятор

Один мужчина рассуждал при мне о том, как плохо жениться на разведенных женщинах с детьми. Серьёзно так рассуждал, со знанием проблемы.

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Комментарии
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Воробей
- &quot;Когда впереди – жизнь, то случиться может всякое. И болезни, и провалы, и депрессии, и горе.&quot; Учитывая современную статистику разводов более 75%, женитьба, даже не на РСП, смотрится избыточно плохим риском. А что уж там говорить о варианте РСП? Видимо, потому сейчас резко упало число людей, желающих заводить детей, как и создавать семью, что люди поумнели и стали сперва подсчитывать, а лишь потом прыгать - то есть, начали вести себя, как ответственные взрослые индивидуумы. А поскольку массовые разводы являются АВТОМАТИЧЕСКИМ побочным эффектом эмансипированного социума, а вовсе не какой-то случайностью или результатом психической неадекватности хотя бы одного из супругов, то это значит, что от конкретных сознательных усилий супругов избежание развода не очень-то зависит. Да, сюда можно добавить, что женщин-калькуляторов, в этой теме, ещё больше, чем мужчин. Ведь, в целом, женщины по своей натуре принципиально более хозяйственные и рачительные.
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