Это преступление

Борис Украинцев, как таковых, практически в хохляндии не осталось, есть только бандеровцы, которых надо калёным железом уничтожать - они ведь живучие.

Сергей Кочегаров Хохла спросили: перестраиваемся? Нет, ответил хохол, пристраиваемся и подстраиваемся! Хохол это омайданченая прослойка населения, выбор у него небогат – либо самозабвенно молиться и ждать чуда, либо кощунственно издеваться над приютившими его. А тут наши идеолухи, те у кого вместо здравого смысла задний ум - давайте мол приютим бывших братьев, а ныне бедных беглых (на Запад за кружевными труселями и халявой) хохлов и выдадим им российские паспорта. Хотели раскинуть умом пошире, а его на большее и не хватило. Да, видимо, климат изменился. Никогда Русская земля не родила столько дураков и предателей.