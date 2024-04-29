ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Хотела было эту тему обойти вниманием и проигнорировать, дабы не набрасывать на вентилятор, уж больно токсическая, но всё-таки не удержалась.
Это преступление
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Борис
Украинцев, как таковых, практически в хохляндии не осталось, есть только бандеровцы, которых надо калёным железом уничтожать - они ведь живучие.
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4 час.
Сергей Кочегаров
Хохла спросили: перестраиваемся? Нет, ответил хохол, пристраиваемся и подстраиваемся! Хохол это омайданченая прослойка населения, выбор у него небогат – либо самозабвенно молиться и ждать чуда, либо кощунственно издеваться над приютившими его. А тут наши идеолухи, те у кого вместо здравого смысла задний ум - давайте мол приютим бывших братьев, а ныне бедных беглых (на Запад за кружевными труселями и халявой) хохлов и выдадим им российские паспорта. Хотели раскинуть умом пошире, а его на большее и не хватило. Да, видимо, климат изменился. Никогда Русская земля не родила столько дураков и предателей.
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3 час.
ninikooo Митусова
Нетушки! Пусть сидят с кружевных трусах там, куда удрали « за лучшей жизнью». Везде нужно работать. Больше халявной жизни в России не будет/ после Майдана никто им не поверит,они показали свое истинное лицо. Как только Донбасс перестал « их кормить»,они взбунтовались, потому что привыкли жить « на дуриху», но и в России их никто кормить даром не будет- всем понятно, что они нам - не братья.
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3 час.
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