В Минэнерго США сообщили о рекордном транзите нефти в Ормузском проливе Министр энергетики США Крис Райт заявил, что 1 сентября через Орму.
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