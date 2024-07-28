Автомобиль Renault в Шарангском районе опрокинулся в кювет, один человек погиб

В Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным Управления государственной автомобильной инспекции (УГИБДД) по региону, 27 июля около трех часов дня на 51-м километре автодороги Арья -Йошкар-Ола легковой автомобиль Renault Duster съехал с дороги и упал в кювет.