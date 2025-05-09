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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Какой Сафонов при живом Доннарумме? Матвей красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Сыграл пять раз – уже чемпион Франции»

Александр Мостовой: «Какой Сафонов при живом Доннарумме? Матвей красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Сыграл пять раз – уже чемпион Франции»

«Какой Сафонов при живом Доннарумме? Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Он сыграл пять игр – уже чемпион Франции.

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