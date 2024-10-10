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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация футбола Шри-Ланки о матче с Россией: «Обязательно рассмотрим предложение, если нам его отправят. Но сначала нужно одобрение ФИФА»

– Возможен ли матч со сборной России в ноябре этого года? – Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим.

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