Статусные женщины-силовики возложили цветы к Вечному огню. Фото

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и начальник подразделения по делам несовершеннолетних городской полиции Маргарита Туголукова возложили алые гвоздики к Вечному огню на площади Уральских коммунаров.
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