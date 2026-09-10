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Царьград

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Журналист Винский рассказал, как интервью с 20-летним разведчиком подтолкнуло его уйти на фронт

Журналист Винский рассказал, как интервью с 20-летним разведчиком подтолкнуло его уйти на фронт

«Если он это делает, то и мне нужно»: журналист Винский — о том, как интервью с молодым бойцом изменило его жизнь и привело в 35-ю мотострелковую бригаду.

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