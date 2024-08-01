Снова в строю. Пушки М-46 в Спецоперации Орудие М-46 российской армии на позицииВ рамках текущей Спецоперации российские артиллерийские части используют все типы имеющегося вооружения.
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Снова в строю. Пушки М-46 в Спецоперации Орудие М-46 российской армии на позицииВ рамках текущей Спецоперации российские артиллерийские части используют все типы имеющегося вооружения.
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