Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной

Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в соцсетях видеозапись уничтожения памятника пособникам Украинской повстанческой армии (УПА*), установленный неподалеку от границы с Украиной в населенном пункте Долхобычув .
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