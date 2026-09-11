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Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной

Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной

Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в соцсетях видеозапись уничтожения памятника пособникам Украинской повстанческой армии (УПА*), установленный неподалеку от границы с Украиной в населенном пункте Долхобычув .

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