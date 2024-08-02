В Крыму увеличили единоразовую выплату участникам СВО по рекомендации Путина

В Крыму подписавшие контракт с Министерством обороны военнослужащие будут получать единовременную выплату в 800 тысяч рублей: 400 тысяч будут направлены из федерального бюджета, а ещё 400 – из регионального.
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