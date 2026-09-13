Курсанты Казанского танкового училища обучаются на современных Т-72Б3М и Т-80

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Обучение курсантов в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище (КВТКУ) проходит как на современных мультимедийных комплексах, так и на реальных боевых машинах - современных танках Т-72Б3М и Т-80.