Водителям напомнили о внимательности: в Краснохолмском округе состоялась акция «Берегите наши жизни!»

«Берегите наши жизни!»: в Красном Холме прошла совместная акция автоинспекторов и отряда ЮИД. Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Краснохолмский» вместе с отрядом юных инспекторов движения из МБОУ «Краснохолмская СОШ № 1» провели профилактическую акцию «Берегите наши жизни!».
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