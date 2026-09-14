Водителям напомнили о внимательности: в Краснохолмском округе состоялась акция «Берегите наши жизни!»

«Берегите наши жизни!»: в Красном Холме прошла совместная акция автоинспекторов и отряда ЮИД. Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Краснохолмский» вместе с отрядом юных инспекторов движения из МБОУ «Краснохолмская СОШ № 1» провели профилактическую акцию «Берегите наши жизни!».