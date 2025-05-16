Украинская полиция начнет принудительную доставку ограниченно годных в военкоматы

Минобороны Украины сообщило, что украинская полиция будет осуществлять доставку в военкоматы военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке.
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