Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинская полиция начнет принудительную доставку ограниченно годных в военкоматы

Украинская полиция начнет принудительную доставку ограниченно годных в военкоматы

Минобороны Украины сообщило, что украинская полиция будет осуществлять доставку в военкоматы военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке.

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