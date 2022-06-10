Лига наций. Франция встретится с Канадой, США против Бразилии, другие матчи

10-12 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций. Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
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