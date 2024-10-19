В Петербурге сообщили о работах по восстановлению электричества в двух районах

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения после аварии в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга, которые планируется завершить к 17:00 19 октября, сообщили в администрации губернатора города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии