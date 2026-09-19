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Пятый канал

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Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня достигла 44,38%

Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня достигла 44,38%

По итогам второго дня голосования явка избирателей в России составила 44,38%. Об этом 19 сентября свидетельствуют данные трансляции на сайте Центральной избирательной комиссии России.

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