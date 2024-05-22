Несколько домов в Чите остались без воды

Холодную воду перекрыли сегодня с 09:00 до 17:00 в нескольких домах по улице Малая. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водоканал-Чита»Холодное водоснабжение отключили в пяти жилых домах по следующим адресам: ул.
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