Несколько домов в Чите остались без воды

Холодную воду перекрыли сегодня с 09:00 до 17:00 в нескольких домах по улице Малая. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водоканал-Чита»Холодное водоснабжение отключили в пяти жилых домах по следующим адресам: ул.