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Вселенная осыплет миллионами два знака в июне — особая метка в гороскопе

Вселенная осыплет миллионами два знака в июне — особая метка в гороскопе

Астролог Андрей Харрис составил финансовый прогноз на начало лета. 123RF/legion-media.ruАстролог Андрей Харрис предсказывает, что в июне два знака зодиака — Скорпион и Стрелец — имеют все шансы стать миллионерами.

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