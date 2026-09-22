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Ученые: материалы способны самовосстанавливаться от солнечного света

Ученые: материалы способны самовосстанавливаться от солнечного света

Механизм основан на фототермическом эффекте Ученые из НИУ МИЭТ в сотрудничестве с коллегами из других научных учреждений и при участии школьников из России и Казахстана обнаружили, что солнечный свет способен восстанавливать поверхности некоторых материалов в космосе.

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