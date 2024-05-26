Какие татуировки нельзя набивать: фото и описание

Всего лишь пару десятилетий назад татуировки в нашей стране набивали только в тюрьме и армии. Такие наколки выглядели малоэстетично, но зато, просто взглянув на них, можно было моментально определить принадлежность человека к криминальному миру или вооруженным силам.
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