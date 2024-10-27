XRP намерен трансформировать банковскую систему Японии к 2025 году

XRP приобретает все большее значение в финансовой системе Японии. Генеральный директор одного из крупнейших банков, Ёситака Китао из SBI, недавно заявил, что к 2025 году каждый банк сможет использовать XRP.
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