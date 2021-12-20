И снова на Украине нет нацизма, или Отметь всенародно дни рождения фашиста и эсэсовца Как-то, когда сначала в Мелитополе, а потом и в Киеве повесили мемориальные доски в честь основоположника теории украинского интегрального национализма, взятой на вооружение Бандерой и Мельником, а по сути, гремучей смеси фашизма и нацизма, Дмитрия Донцова и торжественно отметили очередную годовщину со дня его рождения, я просил у своей знакомой… Чтобы было понятнее, она – историк по образованию, коренная одесситка и что называется русская немка – в смутные 90-е стала гражданкой Германии и с тех пор живет фактически на две страны.