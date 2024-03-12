В РФ предложили ремонтировать импортную технику без оригинальных запчастей

Unsplash/Chad Kirchoff Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов направил письмо с просьбой смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и внести в законодательство право компаний устранять дефекты импортной техники неоригинальными запчастями, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.