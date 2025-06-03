18-летний россиянин поднял на улице зажигалку и поплатился

Гладков: Юноша поднял на улице зажигалку и получил минно-взрывную травму В селе Афоньевка Волоконовского района Белгородской области 18-летний юноша поднял на улице предмет, похожий на зажигалку, и поплатился.
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