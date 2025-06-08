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Закон и Порядок

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Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своём телеграм-канале список части украинских военнослужащих, тела которых 7 июня планировалось передать украинской стороне.

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