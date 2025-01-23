«Вопиюще неконституционный указ»: суд заблокировал новое решение Трампа

Seattle Times: суд штата Вашингтон заблокировал указ Трампа о гражданстве Окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал исполнительный указ президента США Дональда Трампа об ограничении на предоставление гражданства США по праву рождения, сообщила газета Seattle Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии