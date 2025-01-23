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«Вопиюще неконституционный указ»: суд заблокировал новое решение Трампа

«Вопиюще неконституционный указ»: суд заблокировал новое решение Трампа

Seattle Times: суд штата Вашингтон заблокировал указ Трампа о гражданстве Окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал исполнительный указ президента США Дональда Трампа об ограничении на предоставление гражданства США по праву рождения, сообщила газета Seattle Times.

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