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В Буркина-Фасо учредили премию имени Путина

В Буркина-Фасо учредили премию имени Путина

Панафриканист, основатель общественной организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» Махамади Савадого на презентации Международной премии имени президента России Владимира Путина «За борьбу и освобождение народов Африки», учрежденной ивуарийским писателем Сильвеном Такуэ, заявил, что эта награда будет вручаться лидерам стран, которые «поняли необходимость диверсификации партнерства», – сообщает в четверг, 21 декабря, издание Burkina24.

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