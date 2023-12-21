В Буркина-Фасо учредили премию имени Путина

Панафриканист, основатель общественной организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» Махамади Савадого на презентации Международной премии имени президента России Владимира Путина «За борьбу и освобождение народов Африки», учрежденной ивуарийским писателем Сильвеном Такуэ, заявил, что эта награда будет вручаться лидерам стран, которые «поняли необходимость диверсификации партнерства», – сообщает в четверг, 21 декабря, издание Burkina24.