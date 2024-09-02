Россия связала изменение ядерной доктрины действиями Запада и СВО

В России всё более серьёзно говорят об изменении критериев применения ядерного оружия. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтверждает, что работа над коррекцией ядерной доктрины РФ находится «в продвинутой стадии», «идет процесс доводки соответствующего документа», хотя о конкретных сроках его завершения говорить пока рано.