«Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в Париже «Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в ПарижеФранция затребует от ООН введения режима прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже, но касаться он будет только России.