«Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в Париже «Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в ПарижеФранция затребует от ООН введения режима прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже, но касаться он будет только России.
Комментарии
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Сергей Рубцов
Дебилы бля...... они еще верят!!!!!
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15 час.
Евгений Благородный
Лягушатник долбаный, потребовал...
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13 час.
Л
Леонид -
А какое отношение Россия имеет к вашей олимпиаде?
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11 час.
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