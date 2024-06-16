Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    "Ля,ля,ля тополя",Сербские эксперты...
  • Eduard
    Когда бомбили Югославию,где была ООН и международное Право? Их небыло,Сербские эксперты...
  • Валентин Щербаков
    Пусть хитровыделанные сербские лжецы не повторяют такую же политику подлеца Пашиняна и не играют с РОССИЕЙ в прятки, ...Сербские эксперты...
«Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на

«Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в Париже «Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в ПарижеФранция затребует от ООН введения режима прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже, но касаться он будет только России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Рубцов
Дебилы бля...... они еще верят!!!!!
Ответить
15 час.
Евгений Благородный
Лягушатник долбаный, потребовал...
Ответить
13 час.
Л
Леонид -
А какое отношение Россия имеет к вашей олимпиаде?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх