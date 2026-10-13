Внучка экс-мэра Тархова заявила о переводе 50 млн рублей семье Метревели

В Самарском областном суде внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина рассказала, что за пять лет общения перевела семье Метревели около 50 млн рублей, а те подталкивали её решить вопрос с квартирой дедушки и бабушки.
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