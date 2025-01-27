Названы самые желанные вакансии 2024 года в Приморье

В 2024 году наиболее востребованными среди приморцев оказались вакансии менеджерами по продажам и работе с клиентами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного аналитиками российского рекрутингового онлайн-ресурса hh.
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