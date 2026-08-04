Доступность судов для экспорта угля из России заметно сократилась к концу июля К концу июля российские угольщики столкнулись с острым дефицитом свободного тоннажа.
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Доступность судов для экспорта угля из России заметно сократилась к концу июля К концу июля российские угольщики столкнулись с острым дефицитом свободного тоннажа.
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