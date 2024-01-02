Utro: SHAMAN лишили важного выступления в новогоднем шоу

Tania Еременко

Вот тва...ри. никак не угомонятся. А у Газманова новые песни? Ха-ха-ха...))) А вот я слышала у Ярослава Дронова - новые, и не надо клеветать, завистники сраного шоу-бизнеса, старпёры бездарные. Дорогу молодым певцам!!! Хватит уже Лёву Лещенко крутить и прочих дедулек. Выпустили новую певульку - она там пела, что молодёжи нужен секс - это можно,? А Дронова с патриотическими песнями - нельзя... Ха-ха-ха. Ничего, скоро война закончится и мы посмгтрим, кто-кого.