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Utro: SHAMAN лишили важного выступления в новогоднем шоу

Utro: SHAMAN лишили важного выступления в новогоднем шоу

В этом году новогодние телепрограммы оказались в центре внимания из-за отмены выступлений нескольких артистов, попавших в скандалы, включая Филиппа Киркорова, Лолиту и SHAMAN.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вот тва...ри. никак не угомонятся. А у Газманова новые песни? Ха-ха-ха...))) А вот я слышала у Ярослава Дронова - новые,  и не надо клеветать, завистники сраного шоу-бизнеса, старпёры бездарные. Дорогу молодым певцам!!! Хватит уже Лёву Лещенко крутить и прочих дедулек. Выпустили новую певульку - она там пела, что молодёжи нужен секс - это можно,? А Дронова с патриотическими песнями - нельзя... Ха-ха-ха. Ничего, скоро война закончится и мы посмгтрим, кто-кого.
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