Хакеры передали правоохранителям Запорожской области данные об агентах СБУ

Пророссийские хакеры передали представителям силовых ведомств Запорожской области данные о гражданах, являющихся агентами СБУ в новых регионах, сообщает «РИА Новости» 7 октября, ссылаясь на местные правоохранительные органы.
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