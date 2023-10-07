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Хакеры передали правоохранителям Запорожской области данные об агентах СБУ

Хакеры передали правоохранителям Запорожской области данные об агентах СБУ

Пророссийские хакеры передали представителям силовых ведомств Запорожской области данные о гражданах, являющихся агентами СБУ в новых регионах, сообщает «РИА Новости» 7 октября, ссылаясь на местные правоохранительные органы.

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