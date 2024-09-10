В Омске до мая перекрыли часть улицы 19-я Линия - здесь будут прокладывать временный газопровод вместо разрушенного во время июльского пожара.
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В Омске до мая перекрыли часть улицы 19-я Линия - здесь будут прокладывать временный газопровод вместо разрушенного во время июльского пожара.