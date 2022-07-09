На кольцевой линии Московского метрополитена дали старт параду поездов

Метрополитен столицы отметил День московского транспорта парадом поездов. Составы разных серий стартовали ровно в 5 часов 30 минут с кольцевой линии станции метро «Октябрьская», а вела торжество голос Московского метрополитена Юлия Романова.
Метрополитен столицы отметил День московского транспорта парадом поездов. Составы разных серий стартовали ровно в 5 часов 30 минут с кольцевой линии станции метро «Октябрьская», а вела торжество голос Московского метрополитена Юлия Романова.
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