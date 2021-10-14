ФРС, Боуман: начало сворачивания QE предпочтительно в ноябре

Как заявила представитель ФРС США М.Как заявила представитель ФРС США М. Боуман, выступая с речью в Университете Южной Дакоты: Опасается, что в настоящее время сохраняющаяся польза для экономики со стороны программы покупок активов может быть нивелирована потенциальными минусами Обеспокоена тем, что покупка Федрезервом активов обуславливает накрутку цен и чревато вызреванием пузырей на рынках активов, а также может создать риски для инфляционных ожиданий Поддерживает начало сворачивания QE в этом году, предпочтительно в ноябре Если экспансия экономики будет продолжаться в соответствии с ожиданиями, поддержит завершение сворачивания программы QE к середине следующего года Не ожидает полного возвращения показателя занятости к доковидным уровням в ближайшем времени по причинам, не зависящим от монетарной политики По мере решения проблем с поставками показатели инфляции будут ослабевать Отмечаются существенные риски того, что ценовое давление со стороны аспекта предложения будет сохраняться дольше, чем прогнозировалось .