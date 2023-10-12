Ивич, Осинькин, Юран, Галактионов и Деограсия претендуют на приз Winline тренеру сентября в РПЛ

На приз лучшему тренеру месяца претендуют: Владимир Ивич, «Краснодар» (4 матча, 10 очков, 1-е место); Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (10 очков в 4 матчах, 2-е место); Михаил Галактионов, «Локомотив» (4 матча, 9 очков, 3-е место); Сергей Юран, «Пари НН» (4 матча, 7 очков, 9-е место); Давид Деограсия, «Оренбург» (4 матча, 9 очков, 11-е место).
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