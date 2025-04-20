Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 090 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Я живу в Казани и полностью поддерживаю что эту тварь  гнать."Мы Родине ничего...
  • Геннадий Малахов
    Бабло этих подонков ТАМ! Отрабатывать надо, иначе отнимут и по миру пустят. Для них они просто пыль аллергическая...Русофобия Урганта...
  • Наталья Радостева
    Идиотка! Давно пора было "бахнуть" - и никто бы не ответил. Ибо все жить хотят. И гораздо больше нашего.О воинственных па...

Американцы приехали сдавать багаж. Без ручки

Американцы приехали сдавать багаж. Без ручки

Для фиксация размышлений статья, ибо ничего серьёзного не произошло. Хотя как посмотреть. Во-первых, гордому Гегемону разыграли в лицах бессмертную реплику Первого Министра из киносказки Шварца «Обыкновенное чудо»: Да, я взбунтовался! Я взбунтовался! И вы вовсе не величайший из королей, а всего лишь выдающийся, да и только! Что, съел? Выдающийся, да и только! И вы вовсе не по заслугам именуетесь почётным святым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх