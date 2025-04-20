Американцы приехали сдавать багаж. Без ручки

Для фиксация размышлений статья, ибо ничего серьёзного не произошло. Хотя как посмотреть. Во-первых, гордому Гегемону разыграли в лицах бессмертную реплику Первого Министра из киносказки Шварца «Обыкновенное чудо»: Да, я взбунтовался! Я взбунтовался! И вы вовсе не величайший из королей, а всего лишь выдающийся, да и только! Что, съел? Выдающийся, да и только! И вы вовсе не по заслугам именуетесь почётным святым.