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Велемудр. Мир тесен.

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Почему практически все народы имели подвесные люльки для младенцев?

Почему практически все народы имели подвесные люльки для младенцев?

Последние исследования показывают, что это не просто дань традиции, а важнейший элемент, который, наряду с материнской колыбельной песней, делает ребёнка здоровым и гармоничным… Ещё до «наката» технической цивилизации русские, украинцы, белорусы, чуваши, башкиры, татары, горцы, народы коми, чукчи, ханты, манси, нганасане, долгане и другие – на крайнем севере, хакасы и монголы – в центральной Азии, а также египтяне, марокканцы, эфиопы и другие народы в Африке, китайцы, вьетнамцы, корейцы, камбоджийцы и другие – в юго-восточной Азии и так по всей земле воспитывали младенца в подвесной качающейся люльке.

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Комментарии
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Владимир Плотников
Да. А ещё их называли ясельки. И только одно хитрожопое племя решило, что ясли это скотный двор и там родился бог.
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19 час.

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