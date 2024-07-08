Багз Банни против агентов Матрицы в синематике MultiVersus С сегодняшнего дня в п...

Багз Банни против агентов Матрицы в синематике MultiVersusС сегодняшнего дня в платформенном файтинге MultiVersus от Player First Games и WB Games можно сыграть за агента Смита — получить его предложили бесплатно в рамках события, штурмуя Разломы в PvE.
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